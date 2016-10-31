Леонид Слуцкий: "Помню, как после одного из матчей Зельдин в раздевалке читал стихи"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Зельдина. Актер, который был фанатом красно-синих, скончался в понедельник на 102-м году жизни.

- Минуты радости и общения, которые дарил всем нам Владимир Михайлович, бесценны и незабываемы, - цитирует ТАСС Слуцкого. - Безусловно, его кончина - это огромная утрата не только для армии армейских болельщиков, но и для всей страны. Я помню, как после одного из матчей против "Динамо" Зельдин зашел к нам в раздевалку и начал читать стихи. Все, кто в тот момент находился в раздевалке, замолкли и слушали его с большим интересом, он буквально приковал к себе внимание всех - неважно, были это иностранцы или русские игроки.

Я присутствовал на двух спектаклях Владимира Михайловича в театре. Честно говоря, я был поражен там, как органично он смотрелся на сцене. С какой страстью и харизмой он посвящал себя своему любимому делу.