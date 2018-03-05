Лента Коби Брайанта выиграла "Оскар"

Анимационный короткометражный фильм "Дорогой Баскетбол" (Dear Basketball), основанный на жизни и карьере экс-защитника "Лейкерс" и сборной США​ Коби Брайанта, стал победителем престижной кинопремии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Бывший баскетболист выступил в роли продюсера ленты. За визуальную составляющую отвечал Глен Кин, принимавший участие в создании мультфильма "Красавица и чудовище". Музыкальную тему написал композитор Джон Уильямс, автор саундтреков известных франшиз "Звездные войны", "Гарри Поттер", а также фильмам "Один дома", "Список Шиндлера" и многим другим.

Анимационный фильм основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении карьеры.