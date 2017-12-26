Ласицкене поделила с Фуркадом 14-е место в списке лучших спортсменов Европы по версии европейских информагенств

Россиянка Мария Ласицкене поделила 14-е место в списке лучших спортсменов 2017 года с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, сообщает ТАСС. В этом году атлетка выиграла все турниры, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в Лондоне, где выступала под нейтральным флагом.

Первое место в списке занял нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, второе – гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, третьим стал теннисист Роджер Федерер. Рейтинг был составлен Польским агентством печати путем опроса новостных агентств из 26 стран Европы, в том числе России.

Ранее в аналогичные списки лучших входили: Елена Исинбаева, Светлана Мастеркова, Сергей Бубка, Владимир Сальников, Владимир Ященко и Валерий Брумель.