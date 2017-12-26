14:04 | ХРОНИКА

Ласицкене поделила с Фуркадом 14-е место в списке лучших спортсменов Европы по версии европейских информагенств

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Россиянка Мария Ласицкене поделила 14-е место в списке лучших спортсменов 2017 года с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, сообщает ТАСС. В этом году атлетка выиграла все турниры, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в Лондоне, где выступала под нейтральным флагом.

Первое место в списке занял нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, второе – гонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, третьим стал теннисист Роджер Федерер. Рейтинг был составлен Польским агентством печати путем опроса новостных агентств из 26 стран Европы, в том числе России.

Ранее в аналогичные списки лучших входили: Елена Исинбаева, Светлана Мастеркова, Сергей Бубка, Владимир Сальников, Владимир Ященко и Валерий Брумель.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4843857

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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KhSL

Так и цена этим рейтингам - копейка. Так, чтобы создать новость при отсутствии оных...

15:50

Bache Gabrielsen

Формула-1 вообще не спорт. Посадите Хэмилтона за руль какой-нибудь Toro Rosso и я посмотрю на его успехи. А Ласицкене и в каких-нибудь штанах с начесом из далекого советского прошлого всех перепрыгнет.

14:32