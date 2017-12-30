Ласицкене и Медведева - в десятке спортсменок года по версии L'Equipe

Две россиянки - легкоатлетка Мария Ласицкене и фигуристка Евгения Медведева - вошли в десятку лучших спортсменок года по версии L'Equipe. Ласицкене выиграла все 18 турниров, в которых принимала участие, включая чемпионат мира в Лондоне. Медведева также одержала победы во всех турнирах, в которых приняла участие, включая чемпионат мира и чемпионат Европы.

Первое место по версии L'Equipe заняла пловчиха Кэти Ледеки. Американка завоевала пять золотых и одну серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию. Второе место заняла Микаела Шиффрин, ставшая победительницей Кубка мира по горным лыжам. Тройку замкнула Нафиссату Тиам из Бельгии.

В соревновании мужчин впервые в истории лучшими спортсменами года по версии L'REquipe стали сразу двое - теннисисты Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.