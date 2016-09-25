Кузьмичев погиб в автокатастрофе на Мичуринском проспекте в Москве

Бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА, а ныне тренер армейской футбольной школы Олег Корнаухов подчеркнул, что у него не укладывается в голове факт смерти бывшего нападающего ЦСКА Владимира Кузьмичева, который погиб в автокатастрофе в субботу. Корнаухов сообщил, что 37-летний Кузьмичев врезался в отбойник на Мичуринском проспекте в Москве.

– В субботу вечером стало известно о гибели в автокатастрофе бывшего нападающего ЦСКА Владимира Кузьмичева…

– Мы вместе играли за ЦСКА при Садырине, потом Володя ушел в другой клуб. Недели три назад начал работать тренером в армейской школе. Занимался с командами младших возрастов. В пятницу виделись после тренировки, поговорили. Друзья рассказали, что авария произошла на Мичуринском проспекте. Володя врезался в отбойник, погиб на месте. Просто не укладывается в голове… (Александр КРУЖКОВ)