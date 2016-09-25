00:24 25 сентября | ХРОНИКА

Кузьмичев погиб в автокатастрофе на Мичуринском проспекте в Москве

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Бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА, а ныне тренер армейской футбольной школы Олег Корнаухов подчеркнул, что у него не укладывается в голове факт смерти бывшего нападающего ЦСКА Владимира Кузьмичева, который погиб в автокатастрофе в субботу. Корнаухов сообщил, что 37-летний Кузьмичев врезался в отбойник на Мичуринском проспекте в Москве.

– В субботу вечером стало известно о гибели в автокатастрофе бывшего нападающего ЦСКА Владимира Кузьмичева…

– Мы вместе играли за ЦСКА при Садырине, потом Володя ушел в другой клуб. Недели три назад начал работать тренером в армейской школе. Занимался с командами младших возрастов. В пятницу виделись после тренировки, поговорили. Друзья рассказали, что авария произошла на Мичуринском проспекте. Володя врезался в отбойник, погиб на месте. Просто не укладывается в голове… (Александр КРУЖКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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igorvasilevich

Да на какой скорости нужно было ехать. Достали уже на дорогах люди, которые думают, что им все можно - они крутые по жизни и даже Бога не боятся. Вот потом вот так заканчивают земной путь, хорошо еще когда сам один погибает, а когда человек забирает с собой не виновных людей - это ужас. И вообще до каких пор ГИБДД будет известным людям право нарушать законы.

00:59 26 сентября

thearistarx

это ж как надо было ехать, чтоб погибнуть на месте в дорогой(наверняка) иномарке?

11:59 25 сентября

oleg.bob

Царство небесное...

07:46 25 сентября

Cantona~~

На каждом углу Кузьмичева причисляют к армейцам, на самом деле раскрылся в Черноморце игрок, дальше ни в ДК ни в чем нибудь еще он уже не феерил. Царствие небесное игроку, нелепая смерть...

01:15 25 сентября

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