Кузьмичев погиб в автокатастрофе на Мичуринском проспекте в Москве

Бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА, а ныне тренер армейской футбольной школы Олег Корнаухов подчеркнул, что у него не укладывается в голове факт смерти бывшего нападающего ЦСКА Владимира Кузьмичева, который погиб в автокатастрофе в субботу. Корнаухов сообщил, что 37-летний Кузьмичев врезался в отбойник на Мичуринском проспекте в Москве.
– В субботу вечером стало известно о гибели в автокатастрофе бывшего нападающего ЦСКА Владимира Кузьмичева…
– Мы вместе играли за ЦСКА при Садырине, потом Володя ушел в другой клуб. Недели три назад начал работать тренером в армейской школе. Занимался с командами младших возрастов. В пятницу виделись после тренировки, поговорили. Друзья рассказали, что авария произошла на Мичуринском проспекте. Володя врезался в отбойник, погиб на месте. Просто не укладывается в голове… (Александр КРУЖКОВ)
igorvasilevich
Да на какой скорости нужно было ехать. Достали уже на дорогах люди, которые думают, что им все можно - они крутые по жизни и даже Бога не боятся. Вот потом вот так заканчивают земной путь, хорошо еще когда сам один погибает, а когда человек забирает с собой не виновных людей - это ужас. И вообще до каких пор ГИБДД будет известным людям право нарушать законы.
00:59 26 сентября
thearistarx
это ж как надо было ехать, чтоб погибнуть на месте в дорогой(наверняка) иномарке?
11:59 25 сентября
oleg.bob
Царство небесное...
07:46 25 сентября
Cantona~~
На каждом углу Кузьмичева причисляют к армейцам, на самом деле раскрылся в Черноморце игрок, дальше ни в ДК ни в чем нибудь еще он уже не феерил. Царствие небесное игроку, нелепая смерть...
01:15 25 сентября