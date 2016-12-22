14:57 | ХРОНИКА

Кто станет героем "Разговора по пятницам"?

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Завтра популярная рубрика "СЭ" "Разговор по пятницам" возвращается "в эфир". Героем интервью Юрия Голышака и Александра Кружкова станет…

Обещаем – будет интересно. Фамилия (игрока "Спартака") и первые цитаты будут доступны подписчикам нашей страницы в Facebook уже сегодня. Как подписаться? Переходите по ссылке - https://www.facebook.com/SportExpressNews/, ставьте отметку "Нравится" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".

Сделать это необходимо – и не только ради нового хита "Разговора по пятницам". "СЭ" значительно активизировал работу именно в Facebook.

Вчера в прямом эфире наш обозреватель Игорь Рабинер в течение часа отвечал на вопросы пользователей.

Именно в Facebook, на странице "СЭ", велась первая онлайн-трансляция интервью Сергея Карякина после его возвращения из США с матча за шахматную корону.

Кроме того, на нашей странице в Facebook мы регулярно проводим интересные конкурсы с суперпризами – мы уже разыгрывали билеты на Кубок конфедераций, форму Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, шахматы с автографом Сергея Карякина. А впереди… Впрочем, хватит слов.

Все увидите сами!

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КОММЕНТАРИИ (10)
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sozerzator

Gordon Соглашусь с тобой, Разговор и и статьи Вайцеховской - лучшее, что осталось от СЭ. А в прогноз хочу подать гостя на спиритический сеанс, по-моему, это следующий шаг (только авторов "Пятницы" под это не подписывайте, классно ребята пишут, особенно Голышак - отличный слог и отличная, от всех других авторов, манера повествования). СЭ - в поисках новаторских идей - не выплесните младенца из купели...

17:38

Headliner85

Да уж. Закройте все рубрики СЭ, оставьте только Разговор и только приобретете читателей

16:55

Lars Berger

Только не Бубнов...

16:53

Паренек с Урала

Зачем эта реклама тому, что является единственной достойной рубрикой в газете???

16:13

Бегущий человек

Квинси Промес?

16:04

Sandberg

Зе Луиш)

15:54

Andre_Saratov

Этот, как его, Месси местного розлива.

15:48

Gordon

Неважно, кто. Важно, что разговор по пятницам - лучшее, что есть в газете.

15:20

besnebes1

Глушаков?!

15:15

Petcampos

Наверное будет Виктор Дорощенко.

15:09

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