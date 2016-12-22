Кто станет героем "Разговора по пятницам"?

Завтра популярная рубрика "СЭ" "Разговор по пятницам" возвращается "в эфир". Героем интервью Юрия Голышака и Александра Кружкова станет…

Обещаем – будет интересно. Фамилия (игрока "Спартака") и первые цитаты будут доступны подписчикам нашей страницы в Facebook уже сегодня. Как подписаться? Переходите по ссылке - https://www.facebook.com/SportExpressNews/, ставьте отметку "Нравится" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".

Сделать это необходимо – и не только ради нового хита "Разговора по пятницам". "СЭ" значительно активизировал работу именно в Facebook.

Вчера в прямом эфире наш обозреватель Игорь Рабинер в течение часа отвечал на вопросы пользователей.

Именно в Facebook, на странице "СЭ", велась первая онлайн-трансляция интервью Сергея Карякина после его возвращения из США с матча за шахматную корону.

Кроме того, на нашей странице в Facebook мы регулярно проводим интересные конкурсы с суперпризами – мы уже разыгрывали билеты на Кубок конфедераций, форму Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, шахматы с автографом Сергея Карякина. А впереди… Впрочем, хватит слов.

Все увидите сами!