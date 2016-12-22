Кто станет героем "Разговора по пятницам"?

Завтра популярная рубрика "СЭ" "Разговор по пятницам" возвращается "в эфир". Героем интервью Юрия Голышака и Александра Кружкова станет…
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Сделать это необходимо – и не только ради нового хита "Разговора по пятницам". "СЭ" значительно активизировал работу именно в Facebook.
Вчера в прямом эфире наш обозреватель Игорь Рабинер в течение часа отвечал на вопросы пользователей.
Именно в Facebook, на странице "СЭ", велась первая онлайн-трансляция интервью Сергея Карякина после его возвращения из США с матча за шахматную корону.
Кроме того, на нашей странице в Facebook мы регулярно проводим интересные конкурсы с суперпризами – мы уже разыгрывали билеты на Кубок конфедераций, форму Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, шахматы с автографом Сергея Карякина. А впереди… Впрочем, хватит слов.
Все увидите сами!
sozerzator
Gordon Соглашусь с тобой, Разговор и и статьи Вайцеховской - лучшее, что осталось от СЭ. А в прогноз хочу подать гостя на спиритический сеанс, по-моему, это следующий шаг (только авторов "Пятницы" под это не подписывайте, классно ребята пишут, особенно Голышак - отличный слог и отличная, от всех других авторов, манера повествования). СЭ - в поисках новаторских идей - не выплесните младенца из купели...
17:38
Headliner85
Да уж. Закройте все рубрики СЭ, оставьте только Разговор и только приобретете читателей
16:55
Lars Berger
Только не Бубнов...
16:53
Паренек с Урала
Зачем эта реклама тому, что является единственной достойной рубрикой в газете???
16:13
Бегущий человек
Квинси Промес?
16:04
Sandberg
Зе Луиш)
15:54
Andre_Saratov
Этот, как его, Месси местного розлива.
15:48
Gordon
Неважно, кто. Важно, что разговор по пятницам - лучшее, что есть в газете.
15:20
besnebes1
Глушаков?!
15:15
Petcampos
Наверное будет Виктор Дорощенко.
15:09