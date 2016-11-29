09:45 | ХРОНИКА

Крупнейшие катастрофы самолетов, на борту которых находились спортивные команды

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В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина произошла авиакатастрофа. На борту авиалайнера находился 81 человек, в том числе и бразильская команда "Шапекоэнсе", летевшая на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". "СЭ" вспоминает трагические события с участием спортивных команд.

КРУПНЕЙШИЕ КАТАСТРОФЫ САМОЛЕТОВ, НА БОРТУ КОТОРЫХ
НАХОДИЛИСЬ СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ

Дата

Самолет

Рейс

Место

Причина

Команда

04.05.1949

Fiat G212CP

Лиссабон – Турин

Холм Суперга (Турин)

Плохая видимость

Футбольный клуб "Торино"

05.01.1950

Ли-2

Москва – Челябинск

Аэропорт Кольцово (Свердловск)

Погодные условия

Хоккейный клуб ВВС

06.02.1958

Airspeed AS-57

Белград – Манчестер

Мюнхен

Неудачная попытка взлета

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"

15.02.1961

Boeing 707

Нью-Йорк – Брюссель

Брюссель

Ошибка пилота при посадке

Сборная США по фигурному катанию

11.08.1979

Ту-134

Донецк – Минск

Над Днепродзержинском

Столкновение с другим Ту-134

Футбольный клуб "Пахтакор"

27.04.1993

DHC-5 Buffalo

Либревиль – Браззавиль

500 метров от побережья Либревиля

Возгорание двигателя

Сборная Замбии по футболу

07.09.2011

Як-42

Ярославль – Минск

Рядом с аэропортом Ярославля

Ошибка пилота при разбеге самолета

Хоккейный клуб "Локомотив"
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