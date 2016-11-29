В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина произошла авиакатастрофа. На борту авиалайнера находился 81 человек, в том числе и бразильская команда "Шапекоэнсе", летевшая на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". "СЭ" вспоминает трагические события с участием спортивных команд.
КРУПНЕЙШИЕ КАТАСТРОФЫ САМОЛЕТОВ, НА БОРТУ КОТОРЫХ
НАХОДИЛИСЬ СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ
|
Дата
|
Самолет
|
Рейс
|
Место
|
Причина
|
Команда
|
04.05.1949
|
Fiat G212CP
|
Лиссабон – Турин
|
Холм Суперга (Турин)
|
Плохая видимость
|
Футбольный клуб "Торино"
|
05.01.1950
|
Ли-2
|
Москва – Челябинск
|
Аэропорт Кольцово (Свердловск)
|
Погодные условия
|
Хоккейный клуб ВВС
|
06.02.1958
|
Airspeed AS-57
|
Белград – Манчестер
|
Мюнхен
|
Неудачная попытка взлета
|
Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"
|
15.02.1961
|
Boeing 707
|
Нью-Йорк – Брюссель
|
Брюссель
|
Ошибка пилота при посадке
|
Сборная США по фигурному катанию
|
11.08.1979
|
Ту-134
|
Донецк – Минск
|
Над Днепродзержинском
|
Столкновение с другим Ту-134
|
Футбольный клуб "Пахтакор"
|
27.04.1993
|
DHC-5 Buffalo
|
Либревиль – Браззавиль
|
500 метров от побережья Либревиля
|
Возгорание двигателя
|
Сборная Замбии по футболу
|
07.09.2011
|
Як-42
|
Ярославль – Минск
|
Рядом с аэропортом Ярославля
|
Ошибка пилота при разбеге самолета
|
Хоккейный клуб "Локомотив"
blue-white!
В крушении ЯК-42 виноват не пилот, а саммит, который проходил в это время в Ярославле...
10:52