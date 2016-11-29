В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина произошла авиакатастрофа. На борту авиалайнера находился 81 человек, в том числе и бразильская команда "Шапекоэнсе", летевшая на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". "СЭ" вспоминает трагические события с участием спортивных команд.

КРУПНЕЙШИЕ КАТАСТРОФЫ САМОЛЕТОВ, НА БОРТУ КОТОРЫХ

НАХОДИЛИСЬ СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ