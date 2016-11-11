14:02 | ХРОНИКА

Кройф посмертно награжден медалью за спортивные заслуги

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Легендарный нападающий Йохан Кройф посмертно награжден золотой медалью за спортивные заслуги. Соответствующее решение было приятно городским советом Барселоны. Напомним, Кройф ушел из жизни 24 марта 2016 года. Причиной смерти голландца стал рак. Большую часть своей игровой карьеры он провел в составе "Аякса" и "Барселоны".

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