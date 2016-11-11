Кройф посмертно награжден медалью за спортивные заслуги

Легендарный нападающий Йохан Кройф посмертно награжден золотой медалью за спортивные заслуги. Соответствующее решение было приятно городским советом Барселоны. Напомним, Кройф ушел из жизни 24 марта 2016 года. Причиной смерти голландца стал рак. Большую часть своей игровой карьеры он провел в составе "Аякса" и "Барселоны".

The Barcelona City Council awarded the Gold Medal of Sporting Merit, posthumously, to Johan Cruyff.

Thanks #Barcelona! #14forever pic.twitter.com/Z2lWm1MTby – Johan Cruyff (@JohanCruyff) 11 ноября 2016 г.