Краснодар - лучший по развитию спорта в России, Санкт-Петербург - третий

Стали известны лучшие регионы России в плане развития спорта. Оценку выносило Министерство спорта страны. Первое место занял Краснодарский край, второй стала Тюменская область, тройку лидеров замкнула Ленинградская область.
Напомним, сегодня в Доброграде проходит заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Оно также приурочено к открывшемуся в понедельник форуму "Россия – спортивная держава". (Дмитрий СИМОНОВ)
armi
Третий - это из-за полного провала строительства стадиона???
13:04
raver87
Санкт-Петербург и Лен область разные регионы.
12:42