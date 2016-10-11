12:23 | ХРОНИКА

Краснодар - лучший по развитию спорта в России, Санкт-Петербург - третий

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Стали известны лучшие регионы России в плане развития спорта. Оценку выносило Министерство спорта страны. Первое место занял Краснодарский край, второй стала Тюменская область, тройку лидеров замкнула Ленинградская область.

Напомним, сегодня в Доброграде проходит заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Оно также приурочено к открывшемуся в понедельник форуму "Россия – спортивная держава". (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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armi

Третий - это из-за полного провала строительства стадиона???

13:04

raver87

Санкт-Петербург и Лен область разные регионы.

12:42

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