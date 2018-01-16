КПРФ перепутала фотографии Грудинина и Родченкова в предвыборном ролике

Партия КПРФ ошиблась с фотографией своего кандидата в президенты Павла Грудинина для предвыборного ролика. Вместо Грудинина на одной из заставок использовано изображение бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, а также информатора ВАДА Григория Родченкова.

Павел Грудинин в ролике КПРФ. Фото YouTube

Григорий Родченков в ролике КПРФ. Фото YouTube

В 2016 году уехавший в Северную Америку после отставки экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Родченков в интервью New York Times заявил, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады-2014 в Сочи якобы были частью "допинговой программы" РФ, направленной на доминирование на домашних Играх. На данных ученого, его дневниках и списках, построил свой доклад независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, который обвинил Россию в создании межведомственной системы поддержки допинга во время, а также до и после Олимпиады в Сочи, которая охватила более тысячи спортсменов из трех десятков видов спорта. По итогам работы дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб Игр-2014, 43 российских спортсмена были признаны виновными в махинациях и лишились медалей, а команда потеряла первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады.