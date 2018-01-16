14:24 | ХРОНИКА

КПРФ перепутала фотографии Грудинина и Родченкова в предвыборном ролике

Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля Павел Грудинин в ролике КПРФ. Фото YouTube Григорий Родченков в ролике КПРФ. Фото YouTube
Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля
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Партия КПРФ ошиблась с фотографией своего кандидата в президенты Павла Грудинина для предвыборного ролика. Вместо Грудинина на одной из заставок использовано изображение бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, а также информатора ВАДА Григория Родченкова.

Павел Грудинин в ролике КПРФ. Фото YouTube
Павел Грудинин в ролике КПРФ. Фото YouTube
Григорий Родченков в ролике КПРФ. Фото YouTube
Григорий Родченков в ролике КПРФ. Фото YouTube

В 2016 году уехавший в Северную Америку после отставки экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Родченков в интервью New York Times заявил, что минимум 15 российских медалистов Олимпиады-2014 в Сочи якобы были частью "допинговой программы" РФ, направленной на доминирование на домашних Играх. На данных ученого, его дневниках и списках, построил свой доклад независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, который обвинил Россию в создании межведомственной системы поддержки допинга во время, а также до и после Олимпиады в Сочи, которая охватила более тысячи спортсменов из трех десятков видов спорта. По итогам работы дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб Игр-2014, 43 российских спортсмена были признаны виновными в махинациях и лишились медалей, а команда потеряла первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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нуяэто

Это же праздник какой-то! Да, СЭ?

17:09

martys

Это как "оговорка по Фрейду".)))

15:31

Есть мнение...

Грудинин замутит не слабее Родченкова?

14:50