Константин Выборнов: "Перетурин - человек-эпоха, его знала вся страна"

Известный комментатор, руководитель службы информации ОКР Константин Выборнов выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Владимира Перетурина. Журналист перенес два инсульта и был прикован к постели. Он умер на 79-м году жизни.

- Печально, что уходят люди, - сказал Выборнов. - Такие выдающиеся личности в журналистском и комментаторском сообществе - это действительно эпоха. Лучшая характеристика Перетурина - его всегда и безошибочно узнавали по голосу. Его знала вся страна. Он очень щепетильно относился к своей профессии и был профессионалом с большой буквы.

Не могу сказать, что повседневно пересекался с Владимиром Ивановичем. Он запомнился настоящим преподавателем для молодых, всегда был готов помочь советом. Когда я пришел в журналистику, за его плечами было множество турниров, и многие вещи, которые он говорил, были очень ценны и полезны. Передаю соболезнования родным и близким. (Евгений БЕЛОУСОВ)