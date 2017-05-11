Конгресс ФИФА почтил память Исаева, Мудрика и Тюльпанова

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) почтил память деятелей футбола, ушедших из жизни за последний год, в числе которых бывшие игроки сборной СССР Анатолий Исаев, Эдуард Мудрик, а также бывший председатель временной комиссии по подготовке к чемпионату мира-2018 Совета Федерации Вадим Тюльпанов, сообщает ТАСС.

67-й конгресс ФИФА проходит в четверг в Бахрейне. Перед его началом состоялась минута молчания в память об ушедших из жизни футболистов, тренеров и функционеров.

Анатолий Исаев - олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион СССР в составе "Спартака". Он умер на 84-м году жизни 10 июля 2016 года. Эдуард Мудрик - серебряный призер чемпионата Европы 1964 года, двукратный чемпион СССР в составе московского "Динамо". Он скончался на 78-м году жизни 27 марта 2017 года.

Вадим Тюльпанов занимал пост председателя временной комиссии по подготовке к чемпионату мира-2018 Совета Федерации. Он ушел из жизни 4 апреля в возрасте 52 лет.