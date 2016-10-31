Конева и Полянский поженились в Сочи

Чемпионка мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева вышла замуж за прыгуна в длину Сергея Полянского, сообщает официальный сайт ВФЛА. Церемония бракосочетания состоялась в загсе Центрального района Сочи. Пара планирует жить и тренироваться в этом городе.

На мероприятии, кроме родственников Коневой и Полянского, присутствовали также некоторые члены сборной России по легкой атлетике: действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина, чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, барьеристка Нина Морозова, спринтер Павел Тренихин и другие.