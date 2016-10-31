16:00 | ХРОНИКА

Конева и Полянский поженились в Сочи

0
0
0

Чемпионка мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева вышла замуж за прыгуна в длину Сергея Полянского, сообщает официальный сайт ВФЛА. Церемония бракосочетания состоялась в загсе Центрального района Сочи. Пара планирует жить и тренироваться в этом городе.

На мероприятии, кроме родственников Коневой и Полянского, присутствовали также некоторые члены сборной России по легкой атлетике: действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина, чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, барьеристка Нина Морозова, спринтер Павел Тренихин и другие.

Дополнительная информация

http://www.rusathletics.com/nov/news.15620.htm

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ