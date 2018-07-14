Компания "Фонбет" стала генеральным спонсором "Кубка Доброты"

12 июля на стадионе "Родина" в подмосковных Химках состоялся ежегодный детский футбольный турнир "Кубок Доброты". В нем приняли участие воспитанники детских домов в составе восьми команд: "Специальная Олимпиада России"(Москва), "Радуга" (Иваново), "Берега" (Кондровский детский дом, Калуга), "Молния" (Переславль-Залесский), "Спартанцы" (Покров), "Тотем" (Красноярск), КДДИ и "Молодые Львы" (Коломна). Также в турнире участвовала детская команда футбольного клуба "Миллениум Юнайтед", игроки которой помогли в организации "Кубка Доброты".

Турнир проводился в формате "5 полевых игроков плюс вратарь". Матчи проходили на специально огороженных секторах футбольного поля стадиона "Родина". За исключением размеров поля и числа игроков в каждой из команд, все атрибуты большого футбола были соблюдены: экипированные вратари, профессиональные судьи, регулярно обновляющаяся турнирная таблица и своя форма у каждого клуба.

Фаворит чемпионата, двукратный чемпион мира среди команд детских домов, красноярский "Тотем" в финале выигрывал у кондровской команды "Берега" со счетом 2:0. Однако ребята из команды "Берега" проявили характер и сумели отыграться, забив второй, спасительный гол на последних секундах игры. Лишь в серии пенальти футболисты "Тотема" сумели добыть победу, точно исполнив все удары с пенальти.

В завершении турнира всех участников ждал гала-матч с экс-футболистами сборной России Дмитрием Сенниковым и Александром Ширко. Все 88 участников турнира объединились в составе одной команды. Воспитанникам детских домов противостояла команда взрослых во главе с Сенниковым и Ширко.

Кульминацией необычного матча стал назначенный на последней минуте пенальти в ворота команды детей. Ребята встали в ворота почти всем составом и отстояли победный счет игры – 3:1.

Футбольный день завершился церемонией награждения. Капитан победившего "Тотема" получил главный приз из рук заместителя генерального директора "Фонбет" Никиты Иванова. Без наград в этот день не остался никто. Помимо памятных кубков и медалей, всем командам подарили футбольные мячи с автографами футболистов сборной России и главного тренера национальной команды – Станислава Черчесова.

– Бессмысленно рассуждать о будущем российского спорта, не помогая детям во всей полноте познакомиться с эмоциями и красотой спортивных состязаний. Будущие чемпионы – именно наши дети, и задача "Фонбет" – сделать так, чтобы и мы, и они были уверены в грядущих победах, – сказал Иванов.

13 июля участники "Кубка Доброты"-2018 приехали на Красную площадь – сыграть в поощрительном турнире и сфотографироваться на главной площади страны.