Комиссия спортсменов МОК рекомендовала атлетам стран из указа Трампа обратиться в Олимпийский комитет США

Комиссия спортсменов МОК выступила с заявлением касательно ситуации с иностранными спортсменами семи стран, планирующими в ближайшее время приехать в США на какие-либо турниры. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы об ужесточении иммиграцонной политики.

"Комиссия атлетов МОК поддерживает Олимпийский комитет США в их усилиях по обеспечению ускоренного допуска в США спортсменов из семи стран, включенных президентом Трампом в закон об иммиграции. В соответствии с олимпийским духом дружбы, высокого мастерства и уважения наша комиссия выступает за свободное право поездок в тренировочные лагеря и спортивные соревнования для спортсменов и официальных лиц. Мы считаем, что всех атлетов необходимо рассматривать на основе равноправия. Мы надеемся, что сотрудничество с Олимпийским комитетом и правительством США приведет к решению, которое окажет минимальное воздействие на спортсменов, соревнования и спортивный мир в целом.

Комиссия спортсменов МОК проинформирована о том, что разрабатывается процедура для продления виз для пострадавших. Спортсменам и официальным лицам из семи стран (Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Судан, Сомали и Йемен), которые планируют ехать на соревнования в США в течение следуюшего года, необходимо уведомить Олимпийский комитет США. Кроме того, если вы бывали в одной из этих стран с 2011 года, также необходимо обратиться в Олимпийский комитет США. Он будет работать с Госдепом США и приложит все усилия, чтобы оформить вашу визу", - говорится в обращении.