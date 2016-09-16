"Команда-звезда" разгромила "команду звезд"!

В июле в честь двух юбилеев – 25-летия "СЭ" и 50-летия выхода сборной страны в полуфинал чемпионата мира – мы воплотили в жизнь новую, небывалую идею: представили себе, как мог бы выглядеть номер "Спорт-Экспресса" в 1966 году, наутро после исторического успеха советского футбола, и сделали его. Затея удалась, и настолько нам понравилась, что сегодня мы решили ее повторить, приурочив на этот раз к 35-й годовщине единственной победы национальной команды в Кубке Канады, о которой мы так часто вспоминаем в предвкушении стартующего на днях Кубка мира. Этого номера пока еще нет ни в одной подшивке мира. Вы – первые, кто его читает!