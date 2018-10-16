Колобков провел встречу с министром спорта Соломоновых Островов

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и министр внутренней политики и спорта Соломоновых Островов Исмаэль Мали Авуи провели встречу и обсудили вопросы сотрудничества между странами в сфере спорта, информирует пресс-служба Минспорта.

Колобков и Исмаэль Мали Авуи договорились о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве в области подготовки спортивных кадров.

- Мы обсудили ряд вопросов, касающихся установления прямых контактов в спортивной сфере между Россией и Соломоновыми островами, - отметил Колобков. - В настоящее время нормативно- правовая основа для такого сотрудничества между нашими странами отсутствует, но взаимодействие осуществляется на уровне спортивных федераций, а также в рамках крупных спортивных мероприятий.

Правительство Соломоновых островов выступило с инициативой направления в Россию своих студентов и профессиональных кадров для обучения в области физической культуры и спорта. В нашей стране успешно реализуется программа по обучению иностранных граждан в вузах спортивной направленности. И, конечно, мы готовы принять студентов из Соломоновых островов, поделиться имеющимся опытом подготовки специалистов спортивной отрасли. В том числе, рекомендовать российских тренеров для работы со сборными командами Соломоновых островов по различным видам спорта.

Одновременно мы обсудили тему участия российских спортсменов в XVII Тихоокеанских играх, которые состоятся на Соломоновых островах в 2023 году. Эти соревнования признаны Международным олимпийским комитетом в качестве континентальных, и проводятся раз в четыре года. Программа Игр-2023 еще не утверждена, но в нее планируется включить более 20 летних вида спорта. Мы находим это предложение интересным и обсудим его с заинтересованными спортивными федерациями.