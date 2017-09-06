Колобков принял участие в забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда

Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в благотворительном забеге во Владивостоке, посвященном защите амурского тигра и дальневосточного леопарда. Участникам забега предлагалось пробежать две дистанции - 1 и 5 километров. Колобков выбрал более длинную дистанцию.

- Я часто бегаю по утрам, стараюсь делать это каждое утро, - приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. - Во Владивостоке отличная погода, удалось побегать здесь. Это хороший задел перед экономическим форумом, где нас ждет плодотворная деловая и спортивная программа.

Дистанция непростая, есть перепады высот. Зато пробежал со своей комфортной скоростью, получил удовольствие и заряд бодрости. Если теперь все задумаются о сохранении тигра и леопарда, то от этого будет безусловная польза.