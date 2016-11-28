Колобков примет участие в конференции министров спорта в Совете Европы

Министр спорта России Павел Колобков выступит на 14-й конференции министров, ответственных за спорт в странах - членах Совета Европы, которая пройдет 28-29 ноября в Будапеште, информирует официальный сайт Минспорта.

Первая часть заседания будет посвящена рассмотрению актуальных этических вопросов в спорте, включая борьбу с допингом и манипулирование результатами соревнований. В ходе второй части предстоит обсуждение состояния и перспектив управления в сфере спорта, а также укрепления сотрудничества между органами власти и спортивными организациями.

Колобков выступит перед участниками конференции. Также ожидается подписание министрами спорта резолюции по рассмотренным темам.