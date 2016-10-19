18:28 | ХРОНИКА

Колобков пообещал оправдать доверие Президента

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Замминистра спорта Павел Колобков, который утвержден кандидатом на пост главы министерства, пообещал Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву оправдать их доверие. Сегодня было объявлено, что Колобков сменит на посту министра спорта России Виталия Мутко, который станет вице-премьером по туризму, спорту и молодежной политике.

– Благодарю вас за доверие! Сделаю все, чтобы оправдать его, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Хочу вас поблагодарить за постоянную поддержку спорта, внимание к физической культуре. Ваше внимание для нас очень и очень важно; будем реализовывать все те поручения, которые вы нам даете, по массовому спорту и спорту высших достижений.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3717852

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Материалы сюжета: Виталий Мутко - вице-премьер


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