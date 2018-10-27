Клиент "Фонбет" выиграл 650 880 рублей

Игрок поставил 1000 рублей в московском клубе "Фонбет" и выиграл 650 тысяч.

Клиент руководствовался статистикой и ставил на наиболее вероятные исходы. Например, было несложно предугадать, что "Арсенал" не проиграет "Спортингу" – "канониры" выше в классе и выиграли в 10 предыдущих матчах. Ставка на то, что ПАОК забьёт "Види" меньше 3 голов, исходила из статистики – греческий клуб забивал больше 2 мячей только в 4 из 17 матчей этого сезона.

Благодаря тому, что ставка была заключена в экспрессе, коэффициенты событий перемножились, а общий коэффициент стал равен 1597.84. Два события из экспресса не прошли и вернулись с коэффициентом 1.00. Из-за этого при расчёте коэффициент экспресса понизился до 650.88. При ставке в 1000 рублей такой купон принёс клиенту "Фонбет" 650 880 рублей.

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