Кержаков вместе с Дворковичем и Валуевым выпустит мальков лосося в Ладожское озеро

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков вместе с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, главой Росрыболовства Ильей Шестаковым и бывшим чемпионом мира по боксу, депутатом Госдумы Николаем Валуевым 15 сентября выпустят мальков лосося в Ладожское озеро, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства. Отмечается, что мероприятие направлено на воспроизводство популяции палии, ценного промыслового вида рыбы, в водоеме.

- Мероприятие по выпуску мальков палии в Ладожское озеро в целях воспроизводства популяции, приуроченное к проведению Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (14–16 сентября в Санкт-Петербурге. - Прим. "СЭ"), состоится 15 сентября, - сообщается в пресс-релизе.

Напомним, в День рыбака, 9 июля, Кержаков в Инстаграме опубликовал снимок с четырьмя лососями. Пост был сопровожден хэштегами #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy. В комментариях к фотографии Кержаков написал, что "лосось в Онеге есть!"

Позже стало известно, что отдел Росрыболовства по Карелии начал проверку на предмет браконьерства и может оштрафовать спортсмена на сумму до пяти тысяч рублей. После этого бывший футболист пообещал выпустить в озеро несколько тысяч мальков рыбы.