Кержаков промахнулся в новом клипе "Ленинграда"

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков снялся в новом клипе группировки "Ленинград". Песня называется "Ч.П.Х", также в кадре появляются рэперы ST, Pharaoh и Нигатив и журналист Александр Невзоров.

По сюжету, Шнуров в каком-то кабаке уговаривает солистку Флориду Чантурию выпить водки. После этого он устраивает баттл с ST. Кержаков обыграл популярную шутку о самом себе, "промахнувшись", когда пытался опрокинуть стопку.

Чуть более чем за час видео собрало больше 200 тысяч просмотров.

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