Керимов был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Бывший владелец "Анжи" Сулейман Керимов попал в госпиталь Вишневского. Бизнесмен был доставлен в больницу с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой.

– В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз – сложное нарушение ритма сердца, – цитирует "Интерфакс" помощника Керимова Алексея Красовского.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан во Франции по обвинению в уходе от уплаты налогов. Бизнесмен разрешается покидать Ниццу только с разрешения французского суда.