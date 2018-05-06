18:40 | ХРОНИКА

Керимов был госпитализирован из-за проблем с сердцем

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Бывший владелец "Анжи" Сулейман Керимов попал в госпиталь Вишневского. Бизнесмен был доставлен в больницу с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой.

– В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз – сложное нарушение ритма сердца, – цитирует "Интерфакс" помощника Керимова Алексея Красовского.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан во Франции по обвинению в уходе от уплаты налогов. Бизнесмен разрешается покидать Ниццу только с разрешения французского суда.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/russia/611511

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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реал курит,свиньи рулят

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реал курит,свиньи рулят

збс

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