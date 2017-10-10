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20:46 | ХРОНИКА

Каталония не объявила о независимости от Испании

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Глава Каталонии Карлес Пучдемон попросил отложить вопрос о независимости от Испании. Напомним, что 1 октября в регионе прошел референдум о независимости, который не был признан испанскими властями. По закону, принятому каталонским парламентом, после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию независимости.

- Я хочу поддержать решение каталонцев стать независимым государством. Но мы просим отложить объявление независимости, чтобы проработать вопрос претворения в жизнь результатов референдума. Сегодня нам необходимо наладить диалог, - сказал Пучдемон.

Ранее отмечалось, что каталонские клубы, включая "Барселону", могут покинуть чемпионат Испании. Где они будут играть, пока неизвестно, но среди вариантов назывались чемпионаты Франции и Англии.

Каталонский кризис. Ла лига может завершиться досрочно?

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Непорочный как ТИ

слился как и вся трусливая барсилона, фаны месси они такие

21:31

spetrov

Умные люди говорят, что в итоге все закончится ничем. Каталонцы - не баски. К тому же, по отзывам, один из центров гей-сообщества.

21:16

shpasic

без вежливых каталонцев сложно быть независимым.

21:08

Солёный

Заднюю включил... видимо понял, что независимость независимостью, но кушать тоже нужно, тем более когда тебя никто не признает...

21:00

tryam

Испанская полиция готова провести арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона в случае, если он объявит о независимости региона. Об этом сообщает Bloomberg co ссылкой на собственные источники.

20:58

tryam

под дулом пистолета попросил. за базар не отвечает =)

20:56