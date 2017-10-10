Каталония не объявила о независимости от Испании

Глава Каталонии Карлес Пучдемон попросил отложить вопрос о независимости от Испании. Напомним, что 1 октября в регионе прошел референдум о независимости, который не был признан испанскими властями. По закону, принятому каталонским парламентом, после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию независимости.
- Я хочу поддержать решение каталонцев стать независимым государством. Но мы просим отложить объявление независимости, чтобы проработать вопрос претворения в жизнь результатов референдума. Сегодня нам необходимо наладить диалог, - сказал Пучдемон.
Ранее отмечалось, что каталонские клубы, включая "Барселону", могут покинуть чемпионат Испании. Где они будут играть, пока неизвестно, но среди вариантов назывались чемпионаты Франции и Англии.
Непорочный как ТИ
слился как и вся трусливая барсилона, фаны месси они такие
21:31
spetrov
Умные люди говорят, что в итоге все закончится ничем. Каталонцы - не баски. К тому же, по отзывам, один из центров гей-сообщества.
21:16
shpasic
без вежливых каталонцев сложно быть независимым.
21:08
Солёный
Заднюю включил... видимо понял, что независимость независимостью, но кушать тоже нужно, тем более когда тебя никто не признает...
21:00
tryam
Испанская полиция готова провести арест главы Каталонии Карлеса Пучдемона в случае, если он объявит о независимости региона. Об этом сообщает Bloomberg co ссылкой на собственные источники.
20:58
tryam
под дулом пистолета попросил. за базар не отвечает =)
20:56