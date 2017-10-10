Каталония не объявила о независимости от Испании

Глава Каталонии Карлес Пучдемон попросил отложить вопрос о независимости от Испании. Напомним, что 1 октября в регионе прошел референдум о независимости, который не был признан испанскими властями. По закону, принятому каталонским парламентом, после объявления результатов референдума палата должна в течение 48 часов принять декларацию независимости.

- Я хочу поддержать решение каталонцев стать независимым государством. Но мы просим отложить объявление независимости, чтобы проработать вопрос претворения в жизнь результатов референдума. Сегодня нам необходимо наладить диалог, - сказал Пучдемон.

Ранее отмечалось, что каталонские клубы, включая "Барселону", могут покинуть чемпионат Испании. Где они будут играть, пока неизвестно, но среди вариантов назывались чемпионаты Франции и Англии.

Каталонский кризис. Ла лига может завершиться досрочно?