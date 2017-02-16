Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций

По информации "СЭ", экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин сегодня назначен главным редактором футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ".

– Назначение состоялось, сегодня его первый рабочий день, – сообщил "СЭ" источник на телеканале.

Напомним, в прошлом году Карпин работал экспертом телеканала.

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