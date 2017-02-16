13:43 | ХРОНИКА

Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций

Валерий КАРПИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Валерий КАРПИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
0
2

По информации "СЭ", экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин сегодня назначен главным редактором футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ".

– Назначение состоялось, сегодня его первый рабочий день, – сообщил "СЭ" источник на телеканале.

Напомним, в прошлом году Карпин работал экспертом телеканала.

Валерий Карпин: "Спартак" занимал высокие места благодаря штрафам"

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

А что входит в круг обязанностей? Валера-велик, и нам, рабам его, это очень интересно.

13:57

shpasic

"потеря концентрации!.. или наоборот"))

13:48

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ