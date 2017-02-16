Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций

По информации "СЭ", экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин сегодня назначен главным редактором футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ".
– Назначение состоялось, сегодня его первый рабочий день, – сообщил "СЭ" источник на телеканале.
Напомним, в прошлом году Карпин работал экспертом телеканала.
Валерий Карпин: "Спартак" занимал высокие места благодаря штрафам"
баламошка
А что входит в круг обязанностей? Валера-велик, и нам, рабам его, это очень интересно.
13:57
shpasic
"потеря концентрации!.. или наоборот"))
13:48