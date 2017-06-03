Канделаки прокомментировала инцидент с Орловым

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с комментатором Геннадием Орловым. В конце мая в интернете появилось видео, где Орлов рассказывает о финансовых проблемах канала и его грядущем банкротстве, а также заявляет, что его выведут за штат. Впоследствии сам комментатор заявил, что видео было смонтировано.

- Я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу, мы их всегда приглашаем к работе с каналом, - цитирует "Интерфакс" Канделаки. - Моих личных пристрастий к людям нет, я телевизионный продюсер. Не важно, Уткин вы, Орлов или кто-то еще. Если вы интересны каналу и контент, который связан с вами, востребован телезрителем, он будет на телеканале "Матч ТВ".

Культура жизни на федеральном канале только-только формируется. Каждый из участников этого инцидента сказал, что для них это был негативный опыт. Так как это мои коллеги, я попробую их оправдать. Наверное, им было достаточно неприятно понять, что их кто-то подслушал и подсмотрел. Хотя, по логике, люди, понимающие, что мы живём в цифровом мире, должны были допустить такую возможность.