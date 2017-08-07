Как убивали борца Власко. Видео (18+)

Опубликована видеозапись драки, в ходе которой был убит двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрия Власко, сообщает infpol.ru. На кадрах видно, как несколько мужчин наносят 20-летнему спортсмену удары в область головы.

Напомним, что тело Власко с колото-резаными ранениями в области головы и шеи было найдено на берегу Байкала возле села Горячинска (Бурятия) 29 июля. Позже было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Убит борец Юрий Власко. Что произошло