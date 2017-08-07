15:00 | ХРОНИКА

Как убивали борца Власко. Видео (18+)

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Опубликована видеозапись драки, в ходе которой был убит двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрия Власко, сообщает infpol.ru. На кадрах видно, как несколько мужчин наносят 20-летнему спортсмену удары в область головы.

Напомним, что тело Власко с колото-резаными ранениями в области головы и шеи было найдено на берегу Байкала возле села Горячинска (Бурятия) 29 июля. Позже было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Убит борец Юрий Власко. Что произошло

Дополнительная информация

http://www.infpol.ru/news/incidents/130723-v-buryatii-ubit-znamenityy-borets-yuriy-vlasko-/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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spetrov

Millwall82 +1. Как и новости про кольца Кокорина.

15:25

Щас спою

СЭ попутал что-то.

15:25

SpaMan

Вы там совсем долбанулись что-ли??? Такое публиковать!

15:22

Millwall82

Что эта спортивная новость, делает на нашем криминальном сайте? Даешь лучшие кадры аварий, убийств и прочих насилий.

15:14

Орест

Жесть...это страшно смотреть...

15:14

sozerzator

Это видео не Кафельников ли снимал?

15:14

Logist

Уберите это со своего сайта!!! Вы что там - совсем крыша поехала????? Или вы уже не про спорт рассказываете????

15:12

sozerzator

В погоне за рейтингом СЭ движется в сторону желтой околоспортивной прессы(( Даешь первое место

15:11

Nanninga

А вы нормальные там? Есть большие сомнения.

15:09

balaton78

Ужас...Просто убивали...

15:07

kafk

вашу мать...а зачем это выкладывать??????????? СЭ???

15:04