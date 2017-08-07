Как убивали борца Власко. Видео (18+)

Опубликована видеозапись драки, в ходе которой был убит двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрия Власко, сообщает infpol.ru. На кадрах видно, как несколько мужчин наносят 20-летнему спортсмену удары в область головы.
Напомним, что тело Власко с колото-резаными ранениями в области головы и шеи было найдено на берегу Байкала возле села Горячинска (Бурятия) 29 июля. Позже было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Дополнительная информация
http://www.infpol.ru/news/incidents/130723-v-buryatii-ubit-znamenityy-borets-yuriy-vlasko-/
spetrov
Millwall82 +1. Как и новости про кольца Кокорина.
15:25
Щас спою
СЭ попутал что-то.
15:25
SpaMan
Вы там совсем долбанулись что-ли??? Такое публиковать!
15:22
Millwall82
Что эта спортивная новость, делает на нашем криминальном сайте? Даешь лучшие кадры аварий, убийств и прочих насилий.
15:14
Орест
Жесть...это страшно смотреть...
15:14
sozerzator
Это видео не Кафельников ли снимал?
15:14
Logist
Уберите это со своего сайта!!! Вы что там - совсем крыша поехала????? Или вы уже не про спорт рассказываете????
15:12
sozerzator
В погоне за рейтингом СЭ движется в сторону желтой околоспортивной прессы(( Даешь первое место
15:11
Nanninga
А вы нормальные там? Есть большие сомнения.
15:09
balaton78
Ужас...Просто убивали...
15:07
kafk
вашу мать...а зачем это выкладывать??????????? СЭ???
15:04