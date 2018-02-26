22:12 26 февраля | ХРОНИКА

Как прошло открытие станции метро ЦСКА. Видео

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ЦСКА на своем канале в YouTube опубликовал видеоролик о том, как прошла церемония открытия одноименной станции московского метрополитена. Мероприятие состоялось сегодня, 26 февраля.

Участие в церемонии приняли мэр Москвы Сергей Собянин, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, представители спортивного общества ЦСКА, а также футбольного, хоккейного и баскетбольного клубов.

Станция ЦСКА входит в состав Большой кольцевой линии столичной подземки. В этот же день помимо нее были открыты станции  "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская" и "Петровский парк".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Kot, kotoryi

Ну всё! Теперь и станциями метро еще все начнут меряться!...

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