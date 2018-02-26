Как прошло открытие станции метро ЦСКА. Видео

ЦСКА на своем канале в YouTube опубликовал видеоролик о том, как прошла церемония открытия одноименной станции московского метрополитена. Мероприятие состоялось сегодня, 26 февраля.

Участие в церемонии приняли мэр Москвы Сергей Собянин, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, представители спортивного общества ЦСКА, а также футбольного, хоккейного и баскетбольного клубов.

Станция ЦСКА входит в состав Большой кольцевой линии столичной подземки. В этот же день помимо нее были открыты станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская" и "Петровский парк".