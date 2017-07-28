Кафельников подтвердил, что сообщения в Твиттере написаны им

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в интервью Life.ru отказался объяснять сообщения в своем Твиттере. При этом он подтвердил, что записи сделаны им.

Бывший спортсмен с разностью в несколько часов оставил ряд записей о личных проблемах. Кафельников назвал себя плохим отцом и намекнул, что это может быть связано с наркотиками. Позднее его дочь Алеся заявила, что отец писал не о ней.

– Евгений, в вашем Твиттере некто пишет про наркотики...

– Это кто это там пишет?

– Это ваша запись? Про отца-неудачника, ад, наркотики?

– Естественно. Но меня никто не узнавал (прямая цитата. – Прим. Life). А что?

– В связи с чем такое необычное содержание постов?

– Ну, для вас это необычно, а для меня... (Долгая пауза.) тоже необычно. Все, я на встрече, давайте в другой раз.

"Я отец-неудачник, я попал в ад!" Что случилось с дочерью Кафельникова?