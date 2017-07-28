Кафельников подтвердил, что сообщения в Твиттере написаны им

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в интервью Life.ru отказался объяснять сообщения в своем Твиттере. При этом он подтвердил, что записи сделаны им.
Бывший спортсмен с разностью в несколько часов оставил ряд записей о личных проблемах. Кафельников назвал себя плохим отцом и намекнул, что это может быть связано с наркотиками. Позднее его дочь Алеся заявила, что отец писал не о ней.
– Евгений, в вашем Твиттере некто пишет про наркотики...
– Это кто это там пишет?
– Это ваша запись? Про отца-неудачника, ад, наркотики?
– Естественно. Но меня никто не узнавал (прямая цитата. – Прим. Life). А что?
– В связи с чем такое необычное содержание постов?
– Ну, для вас это необычно, а для меня... (Долгая пауза.) тоже необычно. Все, я на встрече, давайте в другой раз.
"Я отец-неудачник, я попал в ад!" Что случилось с дочерью Кафельникова?
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1030836/kafielnikov_prokommientiroval_strannyie_zapisi_v_svoiom_tvittierie
Джанер Эркин
да он сам под марафетом
20:35
mesque
Я один не понял,что он говорит?
20:30
сп@рт@к
То, что у Евгения дочка проблемная, я узнал совсем недавно. И не в СЭ, что лично меня порадовало.
19:54
Millwall82
Я же говорил что это Кафель) ну в его стиле написать "Федун иди на 3 буквы, при тебе не приду на стадион" и потом еще до чемпионства "Спасибо, Арнольдыч за абик"(с)
19:14