Кадыров поддержал 5-летнего мальчика, чей рекорд по отжиманиям не засчитала Книга Гиннесса

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал мальчика Рахима Кураева, установившего рекорд по отжиманиям. Пятилетний Рахим за 2 часа 25 минут отжался 4105 раз, но его рекорд не был зафиксирован Книгой Гиннеса, и мальчику нужно будет повторить выступление.

"Рахиму Кураеву из Чечни всего пять лет. Но его имя звучит во всем мире. Мальчик доказал, что имеет огромную силу воли и физическую подготовку. Он отжался 4105 раз, потратив на это 2 часа 25 минут.

Кто-то пишет и говорит, что мировой рекорд не засчитан, якобы нужно ещё раз повторить. У Рахима хватит энергии ещё и ещё раз отжиматься по четыре тысячи раз, лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать.

Главный рекорд Рахима засчитали миллионы мальчишек во всем мире, которые благодаря ему начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего кумира - ровесника.

Я поздравляю Рахима с первым прекрасным достижением в юной жизни", - написал Кадыров в Телеграме.