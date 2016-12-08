Кабмин внес в Госдуму законопроект об ответственности за нарушения на спортивных мероприятиях

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, сообщает пресс-служба Кабмина. В случае его принятия будут определено, какие нарушения зрителей относятся к грубым.

Поправки предусматривают увеличение минимального размера штрафа с 20 до 40 тысяч рублей, максимального - с 25 до 50 тысяч рублей, а также установление срока административного ареста от 10 до 15 суток за нарушение административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Кроме того, для иностранных граждан и лиц без гражданства предлагается установить наказание за повторное или грубое нарушение этих правил в виде административного штрафа от 10 до 20 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.