Кабмин одобрил механизм усиления безопасности на спортивных состязаниях

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, создающих правовую основу для введения президентом комплексных мер безопасности при проведении в России крупных международных спортивных состязаний, сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.

Ранее при организации в стране крупных спортивных мероприятий, в том числе Олимпиады-2014 и чемпионата мира-2018, приходилось принимать отдельные законы об усиленных мерах безопасности во время этих состязаний. С учетом полученного опыта, предлагается закрепить в законодательстве "единый механизм введения усиленных мер обеспечения безопасности при организации и проведении в России крупнейших международных спортивных соревнований, в отношении которых имеются обязательства Российской Федерации".

"Законопроектом, в частности, предусматривается, что президентом России могут быть введены усиленные меры безопасности, включающие в том числе установление контролируемых и запретных зон, ограничения на въезд и временное пребывание, ограничение движения транспортных средств, усиление охраны общественного порядка и объектов инфраструктуры. Эти и другие меры могут вводиться исключительно в связи с проведением крупнейших соревнований, в отношении которых имеются международные обязательства Российской Федерации, на ограниченной территории и в ограниченное время", - говорится в сообщении.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства и, в случае одобрения, внесен в Госдуму.