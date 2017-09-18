К концу сентября на станции метро "ЦСКА" установят скульптуры лыжника и хоккеиста

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Твиттере сообщил, что до конца сентября на станции метро "ЦСКА" будут установлены скульптуры спортсменов. Он отметил, что монтаж изваяний футболиста и хоккеиста уже завершен.

- К концу месяца новую станцию ТПК "ЦСКА" украсят бронзовые скульптуры спортсменов. Баскетболист и футболист уже установлены, - написал Собянин.

Монтаж скульптур начался 8 сентября. Ранее стало известно, что станция метрополитена, расположенная рядом с домашним стадионом футбольного ЦСКА, будет украшена изваяниями футболиста, баскетболиста, хоккеиста и лыжника.

Напомним, станция "ЦСКА" находится на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК), протяженность которого составляет 10,5 км. На нем размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Она будет открыта в сентябре, а поезда с пассажирами планируется запустить в октябре.