К концу сентября на станции метро "ЦСКА" установят скульптуры лыжника и хоккеиста

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Твиттере сообщил, что до конца сентября на станции метро "ЦСКА" будут установлены скульптуры спортсменов. Он отметил, что монтаж изваяний футболиста и хоккеиста уже завершен.
- К концу месяца новую станцию ТПК "ЦСКА" украсят бронзовые скульптуры спортсменов. Баскетболист и футболист уже установлены, - написал Собянин.
Монтаж скульптур начался 8 сентября. Ранее стало известно, что станция метрополитена, расположенная рядом с домашним стадионом футбольного ЦСКА, будет украшена изваяниями футболиста, баскетболиста, хоккеиста и лыжника.
Напомним, станция "ЦСКА" находится на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК), протяженность которого составляет 10,5 км. На нем размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Она будет открыта в сентябре, а поезда с пассажирами планируется запустить в октябре.
К концу месяца новую станцию #ТПК "ЦСКА" украсят бронзовые скульптуры спортсменов. Баскетболист и футболист уже установлены pic.twitter.com/2aYrgy5N7Q– Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 сентября 2017 г.
wowchik
КОГДА ОТКРОЮТ СТАНЦИЮ????? ЧИСЛО ЕСТЬ????? ЛЕТОМ МеР ГОВОРИЛ ПРО ДЕНЬ ГОРОДА, СРОК ПРОШЁЛ(((((((((((
15:42