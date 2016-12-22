К 2018 году в Екатеринбурге хотят построить новую ледовую арену

К 2018 году в Екатеринбурге планируют завершить строительство новой ледовой арены, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорота. Первый камень ледовой арены был заложен в четверг, в день 70-летия отечественного хоккея. Предполагается, что на ней будут две площадки: взрослая и детская.

- Новая арена планируется к сдаче в 2018 году. Пока проекта нет, ее ориентировочная стоимость составит порядка 240 - 280 миллионов рублей, - пояснил Рапопорт. - Рядом будет построено здание для проживания юных спортсменов, академия-интернат хоккея, где мы будем содержать и обучать детей пяти возрастных групп.