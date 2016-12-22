17:54 22 декабря | ХРОНИКА

К 2018 году в Екатеринбурге хотят построить новую ледовую арену

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К 2018 году в Екатеринбурге планируют завершить строительство новой ледовой арены, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорота. Первый камень ледовой арены был заложен в четверг, в день 70-летия отечественного хоккея. Предполагается, что на ней будут две площадки: взрослая и детская. 

- Новая арена планируется к сдаче в 2018 году. Пока проекта нет, ее ориентировочная стоимость составит порядка 240 - 280 миллионов рублей, - пояснил Рапопорт. - Рядом будет построено здание для проживания юных спортсменов, академия-интернат хоккея, где мы будем содержать и обучать детей пяти возрастных групп.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3897893

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