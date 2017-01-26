"Известия": финансирование ГТО за три года увеличилось в 12 раз

Экспертно-аналитический центр Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) подготовил аналитическую записку "О внедрении всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Научная группа во главе с директором центра Николаем Калмыковым провела анализ работы по внедрению ГТО за период 2014–2016 годов, когда популярная в советские времена программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях была возрождена на государственном уровне.

В разделе "Статистическое наблюдение за организацией и проведением ГТО" отмечено, что по сравнению с первым годом работы программы значительно увеличено субсидирование процесса ее внедрения. Если в 2014 году на внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО) из бюджета выделялось 10,7 миллиона рублей, то в 2016 году – уже 127,4 миллиона рублей.

При этом экспертами отмечено ежегодное увеличение числа участников движения ГТО: если в 2014–2015 годах нормы ГТО сдавали 5 млн россиян, то за один только 2016 год зарегистрировано более 3,5 миллиона. Охват по регионам также увеличился – с 12 субъектов Федерации в 2014 году до 61 региона в 2015-м. ("Известия")