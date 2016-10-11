"Известия": до конца года к сдаче норм ГТО приступят 7 миллионов россиян

Министерство спорта РФ планирует к концу 2016 года вовлечь в сдачу нормативов комплекса ГТО до 7 миллионов жителей России. Об этом сообщила заместитель министра спорта РФ Марина Томилова на пленарном заседании Международной научно-практической конференции "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) и массовый спорт в системе здорового образа жизни населения". Заседание прошло в понедельник в здании Владимирского государственного университета имени Столетовых в рамках форума "Россия – спортивная держава". Решение о возрождении распространенной во времена СССР практики сдачи норм ГТО было принято в 2014 году, а 6 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о возрождении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

– Результаты внедрения комплекса ГТО таковы – 3,7 миллиона вовлеченных в процесс подготовки и выполнения испытаний, – приводят "Известия" слова Томиловой. – Они находятся в электронной базе данных Минспорта. 675 116 человек уже прошли тестирование, из них 42,8 процента (288 687 участника) успешно выполнили испытания на знак отличия. Мы рассчитываем, что к концу года к прохождению тестирования приступят уже 7 миллионов человек.