"Известия": бойкот Турции российскими клубами ударил по местному бизнесу

Генеральный менеджер одного из гостиничных комплексов Белека Гыяс Шахин подчеркнул в интервью "Известиям", что зимний бойкот российских клубов заставил его офис основательно перестраивать работу. Для него и его конкурентов возобновление отношений с Россией – сродни празднику.

– Сейчас Белек готов основательно инвестировать в дальнейшие отношения с российским клиентом, включая футболистов. Поэтому матч Турция – Россия пришелся для нас всех очень кстати, – сказал Шахин. – Неслучайно владельцы отеля, где расположилась ваша сборная, предоставили ей апартаменты абсолютно бесплатно. Насколько я знаю, это было одним из ключевых конкурентных преимуществ, позволившим договориться с РФС о том, чтобы товарищеский матч в конце лета прошел именно здесь. Анталия и Белек сделали всё, чтобы продемонстрировать дружбу и гостеприимство в отношении россиян, надеясь, что они вернутся на наши курорты. Пока ваши туристы не очень активны, и нам всем придется очень много поработать, чтобы убедить их вернуться назад.