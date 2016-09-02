06:58 | ХРОНИКА

"Известия": бойкот Турции российскими клубами ударил по местному бизнесу

0
0
0
1

Генеральный менеджер одного из гостиничных комплексов Белека Гыяс Шахин подчеркнул в интервью "Известиям", что зимний бойкот российских клубов заставил его офис основательно перестраивать работу. Для него и его конкурентов возобновление отношений с Россией – сродни празднику.

– Сейчас Белек готов основательно инвестировать в дальнейшие отношения с российским клиентом, включая футболистов. Поэтому матч Турция – Россия пришелся для нас всех очень кстати, – сказал Шахин. – Неслучайно владельцы отеля, где расположилась ваша сборная, предоставили ей апартаменты абсолютно бесплатно. Насколько я знаю, это было одним из ключевых конкурентных преимуществ, позволившим договориться с РФС о том, чтобы товарищеский матч в конце лета прошел именно здесь. Анталия и Белек сделали всё, чтобы продемонстрировать дружбу и гостеприимство в отношении россиян, надеясь, что они вернутся на наши курорты. Пока ваши туристы не очень активны, и нам всем придется очень много поработать, чтобы убедить их вернуться назад.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/630051#ixzz4J4GsIuKv

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

staerswimmer23

да опять небось вранье, гугл вот об этом не пишет))

07:29

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ