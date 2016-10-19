13:07 | ХРОНИКА

Иван Таранов получил памятную футболку в честь двухсотого матча за "Крылья Советов"

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Капитан "Крыльев Советов" Иван Таранов получил памятную футболку из рук заслуженного ветерана клуба Валерьяна Панфилова в честь проведения двухсотого матча в составе самарской команды. Юбилейной для 30-летнего защитника стала гостевая встреча 10-го тура чемпионата России против "Рубина".

– Желаю Ивану как можно ближе подойти к моему рекорду в 413 матчей, а может, даже и превысить эту отметку, – приводит пресс-служба клуба слова Панфилова.

Таранов поблагодарил ветерана самарской команды за подарок и отметил, что он горд защищать цвета клуба, с которым прошел большую часть своей профессиональной карьеры.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14220

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