Источник: С экс-владельца "Анжи" Керимова сняты все обвинения

Франция сняла с бывшего владельца "Анжи" Сулеймана Керимова все обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге страны с целью ухода от уплаты налогов, сообщает "Интерфакс". Теперь он в данном деле проходит в качестве свидетеля.

– С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет, – сказал собеседник агентства. – В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог.

Напомним, в ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Его оставили на свободе в обмен на залог в 5 миллионов евро, а также требование не покидать пределы департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог повысили до 40 миллионов евро. Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.