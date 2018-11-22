Источник: бывший начальник ЦСКА задержан по подозрению в коррупции

Сегодня был задержан Михаил Барышев, ранее возглавлявший общество ЦСКА, сообщает "Коммерсант". Полковника подозревают в причастности к масштабным махинациям и взяткам в спортивном обществе. Барышев также ранее возглавлял главное управление по работе с личным составом Минобороны РФ.

Сообщается, что по этому делу под подозрением еще около десяти функционеров ЦСКА. Их подозревают в хищениях в крупных размерах денег, которые выделялись на подготовку атлетов. Самому Барышеву инкриминируют статью "Мошенничество в особо крупном размере".

Следствие считает, что были похищены сотни миллионов рублей, которые выделялись из госбюджета на спортивные турниры сообщества. Такие случаи, по имеющимся данным, были зафиксированы в последние несколько лет. Также под подозрением и бизнесмены, которые платили за свое участие тренеров и те, кто передавал средства, предназначенные для взяток руководителям ЦСКА.

На данный момент Барышев находится в статусе задержанного, однако в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об аресте функционера.