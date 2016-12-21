18:19 21 декабря | ХРОНИКА

Исинбаева на личные средства открыла спортплощадку в Волгоградской области

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В городе Волжском Волгорадской области открылась новая спортивная площадка на территории реабилитационного центра для детей-инвалидов "Надежда". Сооружение было построено на личные деньги двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которые она получила после того, как ее не пустили на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Площадка построена на мои личные деньги, – передает ТАСС слова пресс-секретаря фонда Исинбаевой Маргариты Барышевой, которая процитировала спортсменку. – Это компенсация, которую я получила после того, как нас не пустили на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Мы готовились, но в силу обстоятельств не смогли выступить, на себя эти средства я потратить не могла, я потратила их на детей. В этой площадке, я надеюсь, есть олимпийский дух, будущий паралимпийский дух.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3894889

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Lexx Luger

смешно конечно читать про то как Исинбаева пытается всем показать какая она молодец....

20:00 21 декабря

П_о_в_а_р

Истерит опять.

19:27 21 декабря

shpasic

Газпром открыл школу ЦСКА имени Слуцкого в Волгограде.

19:05 21 декабря

foreverCSKAforever

Я думал, этим занимается Газпром.

18:59 21 декабря

Slim Taller

Сколько этих площадок можно было открыть на 4 миллиона,выделенных за неучастие?! А если взять всех спортсменов?!

18:34 21 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ