18:57 | ХРОНИКА

Исинбаева и Журова стали послами ГТО

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова стали послами ГТО, передает из Доброграда спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Также послом ГТО стала губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Сегодня в Доброграде стартовал форум "Россия – спортивная держава". В этом году в работе форума примут участие свыше 3000 человек из различных регионов России и стран зарубежья, в том числе члены правительства РФ, депутаты Госдумы, представители МОК, руководители национальных и зарубежных спортивных федераций.

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