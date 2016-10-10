Исинбаева и Журова стали послами ГТО

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова стали послами ГТО, передает из Доброграда спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Также послом ГТО стала губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Сегодня в Доброграде стартовал форум "Россия – спортивная держава". В этом году в работе форума примут участие свыше 3000 человек из различных регионов России и стран зарубежья, в том числе члены правительства РФ, депутаты Госдумы, представители МОК, руководители национальных и зарубежных спортивных федераций.