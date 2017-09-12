IPF может смягчить наказание пауэрлифтера за футболку с Президентом РФ

Руководство Федерации пауэрлифтинга России может обратиться в Международную федерацию пауэрлифтинга (IFP) для смягчения дисквалификации Владимира Балынца с чемпионата Европы по классическому жиму лежа в Финляндии, сообщили "СЭ" в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

В августе 32-летний российский спортсмен стал абсолютным чемпионом Европы с мировым рекордом в легчайшем весе. На церемонии награждения спортсмен расстегнул куртку, продемонстрировав футболку с изображением Президента России Владимира Путина, и был отстранен до конца года от участия в соревнованиях IFP по пункту регламента, запрещающего демонстрацию политических и религиозных символик.

Ранее Балынец завоевал серебро Паралимпиады-2012 и бронзу ЧМ-2014 в легчайших весовых категориях, является многократным чемпионом России по пауэрлифтингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и может продолжать выступление в соревнованиях для людей с ограничениями.

Российского пауэрлифтера дисквалифицировали за демонстрацию футболки с Путиным