Интерес к спорту в Китае вырос на 27 процентов

Согласно анализу интернет-трафика, в Китае возрастает интерес к спорту. Как сообщает China Daily, количество запросов спортивной тематики в поисковом сервисе Baidu в 2016 году выросло на 27 процентов по сравнению с 2015 годом.

В общей сложности 1,8 миллиарда раз китайцы искали информацию о спорте в интернете в прошлом году. При этом отмечается ежедневный рост количества запросов.

Самым популярным спортом в стране остается баскетбол, так как 50 процентов запросов связаны с ним. На втором месте расположился футбол - около 40 процентов. Кроме того, запросы касательно китайской лиги превысили количество запросов по чемпионату Англии в 1,4 раза. Самыми же популярными футболистами остаются Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Напомним, что за прошлый год в чемпионат Китая перебрались многие известные игроки. Например, Оскар, Халк, Джексон Мартинес, Грациано Пелле, Рамирес, Карлос Тевес. Тем не менее правительство страны объявило, что будут ужесточены правила в отношении больших расходов на приобретение звездных игроков.