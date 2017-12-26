Илья Ковальчук вошел в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на пост Президента РФ

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук вошел в состав инициативной группы по выдвижению в кандидаты на пост Президента РФ Владимира Путина. В состав инициативной группы вошли депутаты, ведущие спортсмены, музыканты, известные деятели театра и кино.

Ранее олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая и четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко также вошли в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в Президенты России. Отмечается, что главный принцип приглашения в группу заключался в том, что все ее члены должны быть знакомы с Путиным или Президент должен их знать.