Илон Маск привез в Таиланд мини-субмарину для спасения юных футболистов

Известный бизнесмен Илон Маск завил, что разработанная им субмарина готова к использованию в спасательной операции по эвакуации юных футболистов, заблокированных в пещере Кхао Ланг в Таиланде. По словам предпринимателя, подлодка уже доставлена в Таиланд.

Напомним, с 23 июня 12 юных футболистов и их тренер заблокированы в частично затопленной пещере Кхао Ланг. 8 июля началась операция по их вызволению, уже спасены 8 человек.

- Только что вернулся из пещеры номер 3, - написал в своем Твиттере Маск. - Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется "Лесной вепрь" в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый.

Как сообщалось ранее, подлодка, чей корпус изготовлен из трубы для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9, имеет небольшой размер и может проходить через узкие отверстия пещеры. К тому же она легка настолько, что ее могут сопровождать всего два дайвера.

В пещере остаются заблокированными еще пять человек: четыре игрока и их тренер.