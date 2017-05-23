Игроки "МЮ" на тренировке почтили память погибших в Манчестере

Футболисты "Манчестер Юнайтед" на тренировке минутой молчания почтили память погибших в результате взрыва на "Манчестер Арене", сообщается на странице BBC в Твиттере. Вечером в понедельник на стадионе после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 22 человека погибли на месте.
Напомним, что завтра, 24 мая, "МЮ" в финале Лиги Европы встретится с "Аяксом", встреча пройдет в Стокгольме. Ожидается, что футболисты выйдут на матч в траурных повязках, а начнется игра с минуты молчания. Также появилась информация о том, что меры безопасности на финале будут усилены.
.@ManUtd squad hold minute's silence for victims of Manchester Arena attackhttps://t.co/jWt7hBD6gI pic.twitter.com/E8gVOdh9hw– BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23 мая 2017 г.