Игроки "МЮ" на тренировке почтили память погибших в Манчестере

Футболисты "Манчестер Юнайтед" на тренировке минутой молчания почтили память погибших в результате взрыва на "Манчестер Арене", сообщается на странице BBC в Твиттере. Вечером в понедельник на стадионе после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 22 человека погибли на месте.

Напомним, что завтра, 24 мая, "МЮ" в финале Лиги Европы встретится с "Аяксом", встреча пройдет в Стокгольме. Ожидается, что футболисты выйдут на матч в траурных повязках, а начнется игра с минуты молчания. Также появилась информация о том, что меры безопасности на финале будут усилены.