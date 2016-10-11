15:21 | ХРОНИКА

Игорь Левитин: "Пришло время возродить традиции физкультурно-спортивных обществ"

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Помощник Президента РФ Игорь Левитин на пленарном заседании "Спорт-2030" международного форума "Россия - спортивная держава" подчеркнул, что страна должна быть комфортной для занятий спортом, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. По его словам, настало время восстанавливать традиции физкультурно-спортивных обществ.

- Мы многое делаем, - начал Левитин. - Субъекты Российской Федерации должны быть комфортны для занятий спортом. Говорю о парках, дворах, набережных. Появляются новые детские спортивные площадки, турники - они становятся пейзажем наших городов.

Пришло время возродить традиции физкультурно-спортивных обществ. Надо, чтобы они вовлекали в спорт соответствующие группы населения.

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