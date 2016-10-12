Игорь Лебедев: "Мутко может стать вице-премьером. Спорт без него не останется"

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев отметил, что министр спорта России Виталий Мутко в случае реорганизации Министерства спорта РФ может стать вице-премьером или занять другую должность. По словам депутата, спорт без Мутко точно не останется.

- Видимо, Виталий Леонтьевич (Мутко) станет тем самым вице-премьером, либо помощником президента по этим вопросам, - цитирует "Р-Спорт" Лебедева. - В любом случае, спорт без Мутко не останется. Я считаю, что за те годы, которые он работает, мы достигли очень многого. И хотя пытаются все шишки свалить на него, но посмотрите, как мы выступили на Олимпиаде в Канаде и как выступили на Олимпиаде в Сочи. Как мы выступали на летних Играх до него и как выступили в Рио, несмотря на то что некоторые спортсмены не смогли участвовать.

Некоторый положительный вклад есть, и не надо его просто перечеркивать. Мутко погружен в спорт, я с ним общался, он каждого спортсмена знает по имени. У нас мало людей, которые так разбираются в своей отрасли.